Detuvieron a un hombre por grooming y abuso sexual

Un hombre de 46 años fue detenido este sábado en la localidad bonaerense de Cañuelas, acusado de abuso sexual y acoso sexual virtual, en perjuicio de una menor de edad en Laferrere, partido de La Matanza, donde estaba al frente de un templo religioso.

El sujeto, identificado como Esteban Oviedo, fue capturado en el marco de una serie de allanamientos realizados en ambas localidades, y tras los mismos se secuestraron diversos elementos de interés para la causa, como dos notebooks, cuatro teléfonos celulares, una filmadora y dos pendrives.

En consecuencia, el hombre fue acusado formalmente por los delitos de 'Abuso sexual simple agravado en concurso real con Acoso sexual virtual – Grooming', y la causa quedó a cargo del juez Rubén Occhipinti, del departamento judicial de La Matanza, y la intervemción de la fiscalía especializada en delitos conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, encabezada por Lorena Peccorelli.

La causa se inició luego de la denuncia que presentó la madre de la niña, quien señaló que el sujeto había mantenido contactos inapropiados con la menor a través de redes sociales y también en distintos encuentros personales en el templo religioso, ubicado en Laferrere.

Tras un pedido de la fiscalía, el personal especializado, realizó tareas de análisis digital, consistentes en la verificación de perfiles utilizados, vínculos de comunicación y recopilación de la información aportada por la denunciante. Asimismo, se efectuaron relevamientos respecto del domicilio particular del investigado, ubicado en la ciudad de Cañuelas, y del templo donde desarrolla sus actividades, a fin de establecer ubicaciones, horarios y dinámica del lugar. Durante estas tareas se constató además que el sujeto registraba antecedentes condenatorios previos por hechos de características similares.

Finalmente, y por descripciones de la victima, se pudo establecer que los abusos sexuales sucedieron en el sector trasero del templo, por lo que se llevó a cabo una amplia inspección ocular y tomas fotográficas.