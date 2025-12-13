31°
Municipios

Continúan los operativos de vacunación y castración

Las actividades se realizarán a lo largo de la semana en barrio Alto Comedero, Huaico, Luján, La Loma, Tupac Amaru y Reyes, ofreciendo servicios gratuitos a la comunidad.

Sabado, 13 de diciembre de 2025 17:36
Zoonosis continúa con operativos de vacunación y castración en distintos barrios de la ciudad

La Dirección de Zoonosis informa a la comunidad el cronograma de actividades previsto para la próxima semana, que incluye jornadas de vacunación, registro y castraciones en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud pública.

Las acciones se desarrollarán de acuerdo al siguiente detalle:

Lunes 15
Se realizará vacunación y registro de animales en el espacio verde ubicado en avenida Tte. Farías y De la Colina, en el sector de 281 Viviendas de Alto Comedero, en el horario de 15 a 18 horas.

Martes 16
El quirófano móvil estará presente desde las 14 horas en avenida Bolivia y Tuyutí, en el CAM del barrio Huaico.

Miércoles 17
Por la mañana, a partir de las 8 horas, el quirófano móvil atenderá en avenida Éxodo Nº 239, frente a la distribuidora Nahir, en el barrio Luján.
Por la tarde, desde las 14 horas, el operativo continuará en manzana PA8, lote 12, del barrio La Loma.

Jueves 18
Se llevará a cabo una jornada de castración masiva gratuita en manzana AP2, lote 9, 9ª Etapa del barrio Tupac Amaru. Se otorgarán 45 turnos a las 8 horas y 45 turnos a las 14 horas.

Viernes 19
La castración masiva se realizará desde las 8 horas sobre avenida Jorge Cafrune, en la Delegación Municipal de Reyes.

Desde la Dirección de Zoonosis se recuerda a los vecinos la importancia de participar de estos operativos, que contribuyen al control poblacional de animales y al bienestar de toda la comunidad. Se solicita concurrir con las mascotas en condiciones adecuadas y respetar los horarios establecidos.

