La CGT volvió a cruzar al Gobierno por la reforma laboral tras confirmar que será retroactiva

El panorama político y sindical se caldeó tras la confirmación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de que los cambios propuestos en la reforma laboral se aplicarán a todos los contratos de trabajo existentes y no solo a los nuevos. Esta declaración abrió un nuevo e intenso capítulo de confrontación con la Confederación General del Trabajo (CGT). Desde la conducción de la central obrera, el dirigente Cristian Jerónimo tildó la definición como un “sincericidio”, acusando al oficialismo de haber mentido durante semanas al negar que la reforma tendría este impacto generalizado.

Jerónimo sostuvo que el proyecto "termina decantando en algo que ya veíamos" y lo calificó de "regresivo", al considerar que "quita derechos individuales y colectivos" y "prácticamente le saca todo tipo de protección a trabajadores y trabajadoras". El dirigente de la CGT también negó las acusaciones oficiales sobre que su rechazo se debe a la defensa de recursos económicos, e insistió en la falta de diálogo: “Nunca quisieron dialogar con las contrapartes naturales”. Además, argumentó que las decisiones "unilaterales" no generan impacto positivo, señalando que modificaciones laborales previas en la Ley Bases no solo no crearon empleo, sino que resultaron en la pérdida de 276 mil puestos y el cierre de 20 mil pymes.

Ante este escenario, la CGT anunció una movilización para el próximo jueves a las 15 horas en Plaza de Mayo. Jerónimo aclaró que, si bien la central obrera reconoce la necesidad de actualizar normas, la herramienta eficaz para hacerlo son los convenios colectivos de trabajo, donde las partes pueden negociar acuerdos específicos, citando los casos de los sectores automotriz y petrolero. El dirigente también amplió sus críticas al modelo económico, alertando sobre la “apertura indiscriminada” que destruye la matriz productiva y el desamparo que la reforma implica para los trabajadores de plataformas digitales.

Por su parte, el ministro Sturzenegger justificó el alcance de la ley, explicando que la reforma modifica la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y, por naturaleza, “aplica a cualquier relación laboral”. Detalló que el proyecto modifica 57 artículos y elimina nueve de la legislación vigente. En cuanto al polémico esquema de indemnizaciones, Sturzenegger se centró en la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo de ahorro previo para contingencias que, según él, se financiará con una reducción de cargas que el Estado deja de percibir, lo que resultaría en una baja de los impuestos al trabajo del 3%. El ministro insistió en que esta reasignación fiscal es dinero que queda para el empleador para hacer frente a despidos y contingencias judiciales.