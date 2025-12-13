Motociclista en grave estado tras colisionar con un colectivo

Un motociclista de 24 años resultó con heridas de gravedad tras chocar su vehículo contra la parte trasera de un colectivo que estaba detenido en una parada de la avenida Fascio de la capital provincial. A raíz de las graves heridas, fue internado de urgencia en el hospital “Pablo Soria”, en grave estado. No habría participado un tercer rodado en la colisión.

De acuerdo a las fuentes policiales consultadas por este diario, el hecho fue advertido ayer al mediodía, cuando fue solicitada la presencia del Same en la avenida Fascio, entre las calles Senador Pérez y Lamadrid debido a un incidente vial.

Por esa razón, de inmediato acudió una ambulancia al lugar señalado y los profesionales médicos se encontraron con un hombre tendido sobre la cinta asfáltica, con graves heridas.

Fue entonces que los profesionales de la salud asistieron al lesionado y los trasladaron de urgencia al hospital “Pablo Soria”, en muy grave estado, por lo que permanece internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Con respecto a cómo sucedió el siniestro vial, este medio de comunicación pudo saber que eran cerca de las 13 cuando el motociclista circulaba por la avenida Fascio, en un horario de fluido tránsito por tratarse de una de las principales arterias de ingreso al centro de la ciudad capital.

En ese contexto, por causas que son motivo de investigación, el conductor impactó con la parte trasera de un colectivo del transporte urbano de pasajeros que se encontraba detenido en una de las paradas de la cuadra frente a un conocido local nocturno.

Como consecuencia del fuerte choque el joven salió despedido del rodado y golpeó pesadamente su cabeza contra la cinta asfáltica, sin tener colocado el casco de seguridad. Este siniestro y el posterior corte del tránsito por parte de Seguridad Vial, ocasionaron un caos en la circulación por lo que demoró la posibilidad de movilizarse por la zona.