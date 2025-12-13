Se presentó recursero de prevención

En el marco de la campaña por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se llevó a cabo en Humahuaca la presentación del Recursero Local Interinstitucional, herramienta de acción para fortalecer la prevención de la violencia de género fortaleciendo el trabajo conjunto para construir comunidades más seguras y libres de violencia.

Durante la jornada el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades brindó herramientas para promover el abordaje integral ante situaciones de violencia por motivos de género. Se informó sobre los tipos y modalidades que existen de violencia para poder identificarla y solicitar asistencia inmediata.

Asimismo, se dieron a conocer los dispositivos con los que cuenta el Gobierno de Jujuy, como los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia, distribuidos en la provincia. Todos cuentan con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía; quienes asisten, contienen y acompañan a mujeres o personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad.

En la ciudad de Humahuaca, el Centro de Atención funciona en calle Entre Ríos esquina Buenos Aires. Se promocionó la línea gratuita provincial y confidencial 0 800 888 4363, que funciona las 24 horas todos los días del año. También se destacó el valor de estas actividades para sensibilizar, prevenir y erradicar la violencia de género reafirmando el compromiso de todas las instituciones.