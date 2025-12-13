Racing y Estudiantes juegan la gran final

El partido, que está programado para las 21, se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se podrá ver a través de ESPN Premium y de TNT Sports. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Racing, que es dirigido por Gustavo Costas, se metió en la final luego de atravesar un durísimo camino en los playoffs, ya que en los octavos de final venció 3-2 a River como local en un verdadero partidazo. Ya en los cuartos de final ante Tigre necesitó que su arquero Facundo Cambeses se convirtiera en héroe en los penales, mientras que en las semis superó 1-0 a Boca en “La Bombonera”.

Previamente, en la fase regular, había terminado tercero en la Zona A con 25 puntos, solo por debajo de Unión de Santa Fe y Boca.

Estudiantes, por su parte, tiene como director técnico a Eduardo Domínguez y protagonizó una muy floja fase regular y quedó octavo en la Zona A con 21 puntos. Sin embargo, en los encuentro de eliminación directa demostró una imagen totalmente distinta para vencer 1-0 a Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En caso de quedarse con el título, este será el 19° de Liga para Racing tras los conseguidos en 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1925, 1949, 1950, 1951, 1958, 1961, 1966, 2001, 2014 y 2019.

Estudiantes, por su parte, sería campeón de Liga por séptima ocasión en su historia, luego de las conquistas de 1913, 1967, 1982,1983, 2006 y 2010. Vale aclarar que si bien el “Pincha” ganó la Copa de la Liga 2024 con el mismo formato que este Torneo Clausura (fase regular y playoffs), la AFA cuenta dicho título como Copa.

El único antecedente entre Racing y Estudiantes en una final data del Torneo Metropolitano 1967, donde el equipo platense goleó 3-0.