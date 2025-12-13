Más allanamientos

Según fuentes judiciales, al predio registrado a nombre de la sociedad Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ingresaron también seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.

El procedimiento comprende la filmación completa del lugar, además de la toma de fotografías en todas las áreas del inmueble. Las medidas incluyen el relevamiento y la tasación de vehículos u objetos suntuarios que pudieran encontrarse en el predio.

La diligencia forma parte de las medidas de prueba dispuestas por Rafecas para determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

Por su parte, el presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, salió con fuerza a respaldar a Claudio "Chiqui" Tapia en medio de las tensiones entre el Gobierno Nacional, la AFA y varios clubes del fútbol argentino.

Berlanga sostuvo que vio al titular de la casa madre "tranquilo, dando fundamentos y defendiendo la postura" y comparó, las críticas actuales hacia Tapia con las que él mismo recibió al asumir en su club.

"Cuando agarró la AFA, era una AFA fundida, un descontrol, con aquel famoso papelón del 38 a 38, y hoy han hecho muchas cosas", remarcó en diálogo con Radio 10.

En la misma línea, Berlanga apuntó directamente contra el Poder Ejecutivo y vinculó la embestida política con la intención de impulsar las SAD.