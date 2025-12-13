El plantel de Gimnasia cierra una etapa

El flamante técnico Hernán Pellerano, quien arregló tras la ida de Matías Módolo a Chacarita Juniors, consideró que fueron días positivos de entrenamiento, ya que los muchachos fueron captando la idea de futbolística que tiene, dejando atrás el sabor amargo que implicó despedirse del Reducido tras el escándalo con Deportivo Madryn.

En tanto, trascendió que los dirigentes continúan negociando para el armado del grupo que afrontará la próxima temporada. Si bien la idea es mantener la base, la ida de Alejandro Quintana a Atlanta fue todo un llamado de atención.

De esta manera, anoche había reuniones claves de cara al futuro en cuanto a renovaciones. Mientras que en cuanto a los refuerzos se entablaron conversaciones por Federico Paradela, volante mixto de Sarmiento de Junín.

Abel Argañaraz, de reciente paso por el fútbol italiano, también se encuentra bajo el radar "albiceleste", a los efectos de potenciar el funcionamiento ofensivo.

Asimismo existe interés por el volante ofensivo Cristian Bernardi, quien en la última temporada jugó en Colón de Santa Fe y ahora está libre.

Martín Thiago Lazarte, marcador de punta izquierdo de Banfield, engrosa la lista de futbolistas que se contemplan como posibilidad de incorporación.

Por otra parte, el club informó que se viene el torneo infantil de fútbol "Manuel Negro' Guerrero", un certamen destinado a escuelitas y equipos juveniles de toda la provincia. Se jugará del 19 al 21 del corriente en el estadio 23 de Agosto y el complejo Papel NOA.

El campeonato está dirigido a las categorías 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, con la participación de equipos que deberán contar con hasta 16 jugadores.

Las inscripciones se realizan de lunes a viernes en la sede del club, ubicada en Humahuaca 95, en los horarios de 9 a 13 y de 17 a 21. Desde la organización destacaron la importancia del evento como una oportunidad para promover el deporte infantil, el desarrollo formativo y la integración entre los jóvenes futbolistas de la provincia.

También informó que el costo de inscripción por equipo es de $160.000, y por consultas pueden comunicarse al 388-5883647.