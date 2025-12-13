Culmina hoy la clínica de Daniel Castellani

Mucho aprendizaje y anécdotas en la primera doble jornada de las dos programadas de la Clínica Integral de Vóley que cierra hoy el gran Daniel Castellani. La organización a cargo de la Federación Jujeña de Vóley a través del Departamento de Capacitaciones.

Durante la jornada, el actual Head Coach de las Selecciones Femeninas de nuestro país, habló sobre el vóley que es un deporte abierto de situaciones, por lo que es fundamental tenes en cuenta, sobre todo para los entrenadores, las repeticiones, la especificación y sobre todo la motivación de los jugadores y jugadoras.

Al diálogo, constante y fluido, que por momentos se hizo de ida y vuelta entre Castellani y los participantes, se le sumó una serie de videos con el objetivo de dar muestras sobre distintos entrenamientos, pero principalmente corrigiendo movimientos.

Se trabajó en dos aspectos fundamentales, el armado y lo golpes, lo cual se debe tener en cuenta especialmente en las edades formativas aprovechando el proceso de formación que los niños, niñas están atravesando.

Una vez que captan el mensaje, los chicos tendrán un crecimiento mucho más afianzado, con los principales fundamentos de un vóley que se irá perfeccionando mejorando en la calidad del juego de todos.

Sucede que para Castellani, el error es el maestro, siendo el principal instrumento de retroalimentación para la corrección y el aprendizaje, ya que el error es neutro, es simplemente información que señala lo que hay que mejorar.

El entrenador de Las Panteras remarcó que el problema aparece cuando se lo transforma en culpa.

Otro punto importante fue la charla sobre liderazgo con cuatro ejes como aprender, aplicar, solucionar y buscar.

Si dudas contar con Daniel Castellani para los participantes es algo histórico e importante brindando una oportunidad incomparable para actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y acortar la brecha que hoy existe con provincias líderes del país. Su realización reafirma el compromiso de la Federación con la formación continua y el fortalecimiento de todos los actores del vóley provincial.