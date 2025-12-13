Bastía será el DT de Central Norte de Salta

Si bien aún falta la firma, su llegada se dará en los próximos días, cuando también será presentado oficialmente al plantel y a los hinchas.

El exmediocampista de Racing, Estudiantes y Colón iniciará su ciclo como entrenador en una categoría profesional, luego de experiencias previas en ligas regionales de Santa Fe. Su misión será afianzar al "cuervo" en la divisional y darle una identidad futbolística clara al equipo.

Andrés Grande lo acompañará como ayudante de campo y Juan Manuel De Peca será el preparador físico.