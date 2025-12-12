“Paros cero”: Aerolíneas logra un compromiso gremial para sostener la operación hasta marzo

En un contexto político dominado por el debate de la reforma laboral, Aerolíneas Argentinas concretó con bajo perfil un acuerdo fundamental con sus gremios.

La empresa estatal, que se encamina a cerrar el ejercicio con ganancias y anuncia un plan de inversiones con fondos propios superior a los 65 millones de dólares, logró descomprimir un potencial conflicto al cerrar la paritaria junto con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).

El pacto, que garantiza la paz laboral hasta marzo de 2026, tiene dos pilares centrales: la preservación del actual régimen de trabajo y una mejora salarial escalonada.

En lo operativo, la compañía se comprometió a mantener vigente el Convenio Colectivo de Trabajo y los lineamientos sobre tiempos de vuelo y descanso establecidos por el decreto 877/2021. Esto deja sin aplicación, al menos hasta la primavera del próximo año, los nuevos parámetros más flexibles introducidos por el decreto 378/2025 del Gobierno nacional, que habían generado fuerte rechazo entre los sindicatos.

Los pilotos, en particular, habían advertido que esas modificaciones -que elevan el tope de horas de vuelo anuales y amplían la jornada de servicio- comprometían la seguridad operacional.

Aerolíneas optó así por continuar con su propio Sistema de Gestión del Riesgo Asociado a la Fatiga (FRMS), evitando alterar los esquemas vigentes desde 2021.

En el aspecto económico, el acuerdo prevé un aumento salarial del 8.5% que se aplicará hasta febrero de 2026. Además, se acordó el pago de un retroactivo correspondiente al período agosto-noviembre, equivalente al 15% del salario.

También se pactaron incrementos del 5% en el valor de las llamadas «horas Flex» y del 10% en los viáticos. Para estos últimos, se implementará un nuevo sistema de liquidación: pasarán a figurar en los recibos como un componente no remunerativo, excluido de las cargas sociales pero considerado para el cálculo del impuesto a las Ganancias.

Asimismo, se acordó que todos los ítems no remunerativos serán tenidos en cuenta para el cálculo del aguinaldo a pagar este fin de año.