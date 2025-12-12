Jujuy Básquet cerró el año local con una victoria contundente sobre Colón

Jujuy Básquet cerró su ciclo de local en el año con un triunfo importante, al derrotar a Colón de Santa Fe por 96-83 en un encuentro correspondiente a la Conferencia Norte de La Liga Argentina. El partido, jugado con intensidad, mostró parciales de 26-21, 57-48, 70-66 y 96-83 a favor del elenco local.

Aunque el marcador se mantuvo ajustado durante gran parte del juego, los Cóndores supieron administrar las ventajas y cerrar cada cuarto con mayor efectividad. La figura del visitante fue el goleador Hans Feder Ponce, quien aportó 27 puntos y mantuvo a su equipo en carrera, especialmente en momentos donde Colón recortaba diferencias.

En el primer período, Jujuy Básquet aceleró en los minutos finales con Conti dirigiendo el juego y transiciones rápidas que sentaron las bases de la ventaja inicial. Ya en el segundo chico, la entrada de Santiago Ibarra desde el banco aportó tiros desde el perímetro que ayudaron a estirar el marcador, aunque Colón, fiel a su estilo, nunca bajó los brazos y logró equilibrar momentáneamente el juego.

La segunda mitad mantuvo la tensión. Tras un tercer cuarto muy disputado, Colón llegó a acercarse en el último período, situación que se complicó para los locales cuando Conti fue expulsado por una falta antideportiva a falta de seis minutos. Sin embargo, Jujuy Básquet mantupo la calma y, con tiros certeros desde la línea de tres puntos en los minutos finales, selló un triunfo clave para su campaña.

Con este resultado, Jujuy Básquet despide a su gente con una victoria y ahora deberá cerrar el año a fuera de casa: el próximo domingo visitará a Fusión Riojana y el martes se medirá ante Amancay.