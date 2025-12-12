Carlos Sadir se reunió con la cúpula Ejecutiva de Río Tinto

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir participó, de una mesa redonda con la Junta Directiva de Río Tinto, empresa minera que invierte en el proyecto litífero Olaroz que se desarrolla en Jujuy, tras adquirir la compañía Arcadium Lithium.

También estuvieron presentes los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; y de Salta, Gustavo Sáenz; Dominic Barton, presidente de Junta de Río Tinto; Jérome Pécresse, director ejecutivo de Aluminio y Litio; Barbara Fochtman, directora general; Ignacio Costa, director general Lithium Argentina; Paula Uribe, directora de Relaciones Gubernamentales para América Latina; y José Alioto, Relaciones Gubernamentales Argentina.

Cabe destacar, que Río Tinto se posicionó como la principal productora de litio en la República Argentina y enfoca esfuerzos en el crecimiento del yacimiento Olaroz, considerado clave para la producción de carbonato de litio grado batería, recurso esencial a nivel global para la industria de vehículos eléctricos y almacenamiento energético.

Es oportuno recordar, que Olaroz cuenta con una capacidad de producción instalada de 42.500 toneladas anuales, con proyección de expansión e incorporación de tecnología de extracción directa.