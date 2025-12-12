Desarticularon una red de narcomenudeo en Palpalá

En un amplio operativo realizado este jueves 11 de diciembre en Palpalá, la Brigada de Narcotráfico de la Policía de Jujuy desmanteló una red dedicada a la distribución de estupefacientes.

Cinco personas fueron detenidas durante los procedimientos simultáneos encabezados por la fuerza provincial y la Unidad Especializada en Narcomenudeo.

El despliegue contó con el acompañamiento del Ministerio de Seguridad y se llevó a cabo en al menos siete domicilios, principalmente del barrio San José. Las acciones se concretaron tras una investigación que apuntaba a frenar la venta y acopio de drogas en distintos puntos de la ciudad.

Según informan fuentes policiales en los inmuebles, los efectivos incautaron sustancias ilícitas. Además, secuestraron balanzas de precisión, recortes para fraccionamiento, 19 teléfonos celulares, vehículos y más de 1.100.000 pesos en efectivo.

Las cinco personas detenidas, cuyas identidades se resguardan por razones procesales, tienen entre 26 y 39 años y quedaron alojadas en la Base de la Brigada de Narcotráfico de Palpalá.

Las autoridades continúan trabajando para localizar a un sexto implicado que permanece prófugo.