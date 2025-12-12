Donaron una ternera a la escuela donde ladrones faenaron a un animal

Una ternera recién nacida fue donada a la Escuela Primaria Bernardino Rivadavia, en la localidad cordobesa de Hernando, donde un grupo de ladrones ingresó y carneó al novillo que era la mascota del establecimiento.

El animal fue entregado tras huérfano durante las últimas horas y llegará a la institución en febrero.

La Policía local detuvo a un acusado por la sustracción y faenamiento del ternero, identificado como Berni, aunque los investigadores sospechan que no actuó solo.

El vacuno era la mascota del proyecto Bio Escuela, una iniciativa que enseñaba a los niños el respeto y el cuidado al medio ambiente.