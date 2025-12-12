Mañana paralizan el país Racing Club y Estudiantes

Racing Club y Estudiantes de La Plata disputarán mañana la gran final del Torneo Clausura 2025 en el estadio "Único Madre de Ciudades", y la dirigencia académica tomó una medida clave para que miles de hinchas no se queden afuera del evento: abrirá el "Cilindro" de Avellaneda para transmitir el partido en pantalla gigante.

La definición se jugará desde las 21 y el acceso al estadio será gratuito tanto para socios como para no socios, a la espera de que se definan los detalles finales de accesos y ubicaciones.

La logística para viajar a Santiago del Estero resultó prácticamente imposible y el calor agobiante previsto para el fin de semana, la falta de hospedaje disponible y la ausencia de vuelos hicieron que la provincia quedara colapsada, en parte también por otros eventos como la FIH Pro League de Hóckey.

Aun así, Racing agotó en 35 minutos las 15 mil entradas asignadas y organizó siete vuelos chárters y unos 40 micros, pero la demanda superó ampliamente la oferta y miles de simpatizantes no pudieron conseguir lugar para estar en la final.

Mientras que el "pincha", en pleno enfrentamiento con la AFA por el premio que se inventó para que Rosario Central sea "Campeón de Liga", atravesó un camino durísimo para clasificar a la final, ya que terminó octavo en la fase regular y luego venció en condición de visitante justamente al "canalla", a Central Córdoba de Santiago y a Gimnasia La Plata.

El equipo platense tiene una muy buena racha ante Racing que ilusiona a sus hinchas, ya que se impuso en los últimos tres enfrentamientos entre ambos. El primero de ellos se dio en la Liga Profesional de Fútbol 2024, en la que se impusieron por 5-4 en condición de visitante en el que fue uno de los mejores partidos del año pasado. El siguiente fue a principios del 2025, en el Apertura, con un cómodo triunfo por 2-0 como locales, mientras que en la fase regular de este Clausura volvieron a imponerse por 1-0.

Pero el buen momento de Estudiantes no termina ahí, ya que su DT, Eduardo Domínguez, tiene un muy buen antecedente la única vez que enfrentó a Racing en una final. Se trata del partido que definió al campeón de la Copa de la Liga 2021, cuando dirigía a Colón de Santa Fe, goleado 3 a 0.