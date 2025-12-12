Comienzan a jugarse las semis del " Conde"

Hoy empiezan a disputarse las semifinales del Torneo Continuidad "Hugo Conde" de la Liga Jujeña de Fútbol en Primera División femenina y masculina. Recordando que todos los encuentros definitorios se jugarán en el estadio "La Tablada".

En limpio esta tarde desde las 19 se enfrentarán las chicas de Atlético Cuyaya vs La Viña y posteriormente a las 21 lo harán los muchachos de Atlético Cuyaya ante General Belgrano. Mientras que mañana a las 19 se verán las caras las mujeres de Atlético Gorriti con Los Perales y desde las 21 se toparán Deportivo El Cruce y Ciudad de Nieva en los varones.

Cada uno de los encuentros en ambas ramas, tendrán su emotividad y emociones por estar a un paso de la gran final de este improvisado certamen doméstico. Sin embargo, se espera un fuerte respaldo de la familia e hinchas de los diferentes clubes que llegaron a esta instancia, ya que entre los directivos se logró acomodar el horario teniendo en cuenta las altas temperaturas que atravesamos en esta parte del año.

Por otra parte, el Seleccionado Sub 16 femenino de la Liga Jujeña de Fútbol se entrenó fuerte durante la semana, ultimando detalles para afrontar la final del Torneo Provincial de Selecciones que se jugará mañana a las 8 en el estadio "23 de Agosto".

El combinado "celeste" se encuentra muy ilusionado de cara a esta competencia histórica que afrontará, buscando quedar en la historia y dar la vuelta olímpica.

En tanto que el Tercer Encuentro de dirigentes del interior se concretará el sábado 7 de enero de 2026. La misma se confirmó tras la reunión realizada recientemente en la sede del Consejo Federal, donde además del apoyo incondicional de todos los presentes en La Rioja con Pablo Toviggino y Claudio Tapia, se anunció la próxima reunión plenaria a realizarse en el predio de Ezeiza con horario a confirmar. La organización de la misma estará a cargo de los Delegados Provinciales, Asambleístas y Representantes del Consejo Federal.