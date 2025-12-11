"Jugá Tenis": la plataforma argentina que conecta a más de 1300 amantes de la raqueta

Para cualquier tenista amateur, organizar un partido puede ser una verdadera odisea: coordinar horarios, encontrar a alguien con un nivel similar y, sobre todo, que viva o juegue cerca. Esa frustración recurrente, vivida en propia carne durante más de 15 años, fue el motor que impulsó a Sergio Gregorutti (39) a crear una solución digital.

Sergio, desarrollador web autodidacta con 17 años de experiencia, unió su pasión por el emprendimiento tecnológico con su amor por el tenis. Así nació Jugá Tenis (jugatenis.com), una plataforma gratuita creada para que jugadores de toda la Argentina puedan encontrarse, conectarse y, finalmente, jugar.

“La idea es construir una comunidad pensada específicamente para el tenis amateur”, explica Gregorutti. El funcionamiento es sencillo: cualquier persona puede registrarse, crear un perfil detallando su nivel de juego, disponibilidad horaria y zona donde suele jugar. Con esos datos, la plataforma permite buscar otros jugadores aplicando filtros como ubicación, nivel, género o edad. El paso siguiente es enviar una solicitud de amistad.

“Cuando dos jugadores se hacen amigos dentro de la plataforma, pueden acceder mutuamente a sus datos de contacto, como WhatsApp o Instagram. A partir de ahí, la coordinación del partido es directa entre ellos. Nosotros no interferimos; solo facilitamos el encuentro inicial”, aclara el fundador.

Además de la funcionalidad principal, el sitio cuenta con un mapa de clubes de tenis de todo el país, una guía invaluable para quienes se mudan, viajan o simplemente quieren explorar nuevos lugares para jugar.

Crecimiento orgánico y comunidad activa

Desde su lanzamiento, Jugá Tenis ha experimentado un crecimiento orgánico significativo. La plataforma ya supera los 1300 usuarios registrados, con presencia en más de 15 provincias argentinas. “Tenemos una comunidad muy activa, con una gran adopción en provincias como Jujuy”, comenta Sergio, quien recibe constantemente testimonios de usuarios que, gracias a la app, están jugando regularmente con nuevos rivales.

“La aplicación tiene un potencial enorme. Semana a semana seguimos mejorando y sumando nuevas funcionalidades basadas en el feedback de los usuarios”, agrega.

Más que una app: un movimiento social

Para su creador, Jugá Tenis trasciende la mera funcionalidad de una aplicación. “Es una invitación. El nombre en sí representa un movimiento, una energía que busca motivar a la gente a salir a la cancha, conocer nuevos jugadores y vivir el tenis desde un lugar más social y accesible”, reflexiona.

La misión, concluye, es clara y ambiciosa: “Queremos convertirnos en la comunidad líder del tenis amateur en Argentina. Aportar nuestro granito de arena para que cada vez más personas se animen a jugar. Es un deporte que se puede disfrutar toda la vida y que aporta muchísimo, tanto a la salud física como a la social”. El mensaje final que busca transmitir es simple y directo: que cada vez que alguien escuche “Jugá Tenis”, le den ganas de agarrar la raqueta y sumarse.