Se generó un remolino de viento en Santa Fe

A pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había lanzado una alerta amarilla por tormentas fuertes, vientos intensos y posibilidad de granizo para la región, la formación de un remolino de viento similar a un tornado en Carcarañá causó asombro entre los vecinos este jueves en Santa Fe.

La alerta amarilla destacaba la probabilidad de precipitaciones intensas y ráfagas que podían superar los 70 km/h, afectando no sólo al centro y sur de Santa Fe, sino también a Córdoba, Entre Ríos y el centro y este de Buenos Aires. Las condiciones previas al evento eran graves; de hecho, la advertencia generó preocupación en toda la capital provincial y su área metropolitana.

Pasadas las 13.15, en el barrio Altos de Carcarañá, el cielo se oscureció “como si fuera de noche” y comenzó un fenómeno poco habitual para la zona. Los habitantes presenciaron cómo se desplegaba un remolino de viento similar a un tornado, mientras la lluvia caía de manera torrencial. Imágenes captadas por los vecinos mostraron una columna giratoria elevándose y arrastrando hojas, objetos livianos y nubes de polvo.

Los relatos de los habitantes coinciden en la intensidad del fenómeno, que duró algunos segundos, y provocó el arrancamiento de árboles de raíz y la dispersión de ramas por las calles. La caída de granizo agravó aún más la situación.