Cronograma de Pagos del aguinaldo para la administración pública

Se dio a conocer el cronograma de pagos de haberes del aguinaldo 2025 para empleados de la Administración Pública de Jujuy. El mismo comienza el lunes 15 con Organismos Autárquicos.

El martes 16 será turno de Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de Provincia, Servicio Penitenciario y Municipios.

En tanto el miércoles 17 cobrarán agentes de la Administración Central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano.

El jueves 18 será el turno de Educación Nivel Inicial y Primario; Educación Nivel Secundario y Superior.

Finalmente, el viernes 19, Organismos Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoria General y funcionarios.