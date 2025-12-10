Jujuy actualiza su grilla de calificación docente tras un proceso participativo sin precedentes

Tras dos años de trabajo colectivo, diálogo multisectorial y más de 30 mesas técnicas, la Legislatura de la Provincia de Jujuy aprobó este jueves 9 de diciembre la modificatoria parcial de la Ley N° 6298 – Grilla de Calificación Docente, una actualización largamente esperada que fortalece la profesionalización, equidad y jerarquización de la carrera docente en la provincia.

El proyecto impulsado por el Ministerio de Educación fue construido de manera participativa junto a representantes gremiales, equipos técnicos, legisladores y referentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Este amplio proceso permitió revisar la normativa y consensuar criterios actualizados que respondan a los desafíos actuales del ejercicio docente.

La modificatoria mantiene la estructura fundamental de la Ley N° 6.298, pero introduce mejoras sustantivas que fortalecen la carrera docente y promueven un sistema de calificación más justo y transparente. Entre los avances destacados se encuentran:

Mayor jerarquización del título docente: se incrementó el puntaje del título de base de 10 a 12 puntos y se eliminó el adicional por institución emisora, garantizando igualdad de trato a todos los educadores. Reconocimiento de la formación continua: se incrementaron los puntajes de postítulos y posgrados, equiparándolos a criterios nacionales. También se incorporaron nuevas categorías, como Formación Profesional Continua y Titulaciones de Universidades, que no estaban contempladas. Además, se incluyó la obligatoriedad de resoluciones con nómina de aprobados. Se introdujeron topes de valoración anual para asegurar equidad y evitar duplicaciones o acumulaciones desproporcionadas. Reconocimiento al desarrollo profesional y a la producción pedagógica: se amplió la valoración de publicaciones, así como la subcategoría Proyectos, con exigencia de informes de monitoreo que aseguren impacto real. Mayor claridad administrativa y transparencia: se actualizó el criterio de antigüedad y se reorganizó la referencia geográfica según Regiones Educativas.

La ministra de Educación, Miriam Serrano, valoró la aprobación de la modificatoria, que “representa un hito para la docencia de Jujuy”. Destacó que “el proceso permitió construir consensos sólidos para modernizar la grilla docente con criterios federales, actualizados y alineados a las políticas de profesionalización impulsadas por la provincia”.

En ese orden, puntualizó que participaron todos los gremios docentes - ADEP, CEDEMS, UDA, ASDEA, AMET – junto a equipos técnicos de los niveles y modalidades, legisladores, instituciones formadoras, la Dirección de Títulos, la Comisión de Estudio de Títulos y la Junta Provincial de Calificación Docente, en un hecho casi sin precedentes en la provincia.

“Esta modificatoria garantiza el ingreso, la movilidad y el ascenso en la carrera docente, reconociendo el mérito, la formación y el compromiso pedagógico de los educadores de la provincia", celebró Serrano.

“Con esta reforma, Jujuy reafirma su compromiso con una educación de calidad, equitativa y con docentes jerarquizados”, concluyó la funcionaria, al tiempo que anticipó que la normativa comenzará a aplicarse en los Listados de Orden de Mérito 2026, permitiendo una valoración más justa y coherente de las trayectorias de los docentes jujeños.