Accidente de tránsito en el acceso sur del puente General Arias

En horas de la tarde de este miércoles se registró un accidente de tránsito en la rotonda que conecta con Alto La Viña, en el sector del acceso al puente General Arias.

Según informaron desde el lugar, el siniestro involucro a un vehículo pesado de gran porte perteneciente a la empresa Balut y a un auto particular, que resulto con importantes daños materiales tras el impacto.

Personal de Seguridad Vial ya se encuentra trabajado en la zona para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes. Además, unidades del SAME llegaron rápidamente para asistir a los ocupantes de los vehículos involucrados.

Las autoridades recomiendan circular con precaución por el sector debido a la presencia de los equipos de emergencia y transito reducido en la zona.