Informacion General

José Singh asumió como concejal en Caimancito

En el marco de la sesión preparatoria del Concejo Deliberante de Caimancito, prestó juramento el nuevo edil.

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 14:46

Su asunción contó con una destacada presencia de referentes del peronismo provincial, incluyendo al referente del justicialismo Ernesto Rivarola, el diputado Martín Fellner, además de la referente partidaria Débora de Bracamonte , quienes manifestaron su total apoyo a la nueva gestión en el cuerpo legislativo.

El diputado provincial Ernesto Rivarola tomó la palabra para señalar que con la asunción de Singh, "empieza un cambio" en la localidad. Rivarola criticó duramente a la gestión anterior, afirmando que "Caimancito está cansado de las promesas que hizo [el intendente] Gurrieri y no hizo nada", en referencia a problemáticas como la iluminación y la seguridad. El referente peronista adelantó que la labor de Singh se centrará en involucrar a la juventud a través del deporte, además de impulsar la educación y la contención social, una necesidad que "hace falta en todas partes".

Con este fuerte espaldarazo político, José Singh inicia su mandato con la promesa de abordar las demandas de los vecinos y enfocarse en la seguridad y el desarrollo social. La presencia de la cúpula peronista en su asunción subraya la importancia estratégica que tiene Caimancito para el partido a nivel provincial.

Temas de la nota

