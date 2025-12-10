Los refuerzos que quieren en el "lobo"

A través de su Comisión de Fútbol y de su manager deportivo, Julio Chiarini, el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy mantiene conversaciones con diversos jugadores, a fin de reforzar el plantel que afrontará la temporada 2026 de la Primera Nacional, bajo la conducción técnica de Hernán Pellerano.

Gimnasia y Esgrima se entrenará hasta el 13 para después tomarse un receso por las fiestas de fin de año.

Se trata de Delfor Minervino, lateral derecho, vinculado actualmente a Estudiantes de Buenos Aires.

Octavio Bianchi, delantero del club Orense de Ecuador.

Federico Anselmo, delantero, de reciente paso por San Martín de San Juan.

Por otra parte y en relación a la situación del delantero Alejandro Quintana, Gimnasia y Esgrima de Jujuy le hizo una importante propuesta de renovación contractual que implicaba un significativo esfuerzo financiero, sin embargo el jugador tomó la decisión de partir hacia otro destino, argumentando razones de índole familiar.

Por otro lado, Diego Colotto asumió como nuevo mánager de Colón de Santa Fe y su primera medida fue contundente: una limpieza profunda del plantel. Tras llegar al club, se reunió con los referentes para comunicarles que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada.

Los jugadores que no seguirán en el "sabalero" y deberán buscar un nuevo rumbo son: Luis Rodríguez, Emmanuel Gigliotti, Christian Bernardi, Guillermo Ortiz, Gonzalo Bettini, Nicolás Fernández, Gonzalo Soto y Oscar Garrido.

El Pulga había regresado a mitad de temporada y su intención es continuar en el plantel. Sin embargo, desde la nueva estructura deportiva consideran que su ciclo ya está cumplido. Disputó apenas ocho partidos en su regreso.

Gigliotti y Bernardi son otros nombres importantes que no continuarán. El delantero jugó 30 partidos en la última temporada y anotó siete goles, mientras que el volante ofensivo participó en 25 encuentros y convirtió tres goles.

Anteriormente se habían desvinculado: Joel Soñora, José Barreto, Cristian García, Marcos Díaz, Federico Jourdan, Facundo Sánchez y Brian Negro.

Además, ayer a través de la cuenta oficial del club, Ferro confirmó la contratación de Pablo Frontini como nuevo director deportivo.