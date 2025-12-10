Exitosa fecha "Ciclismo Kids" en San Pedro

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy que dirige el Intendente Julio Bravo albergó una nueva fecha del Ciclismo Kids. Más de 150 niñas y niños le dieron brillo a la tarde noche del domingo en el Bulevar de Agua.

Es una actividad que crece y sin dudas seguirá creciendo "cada vez son más las niñas, los niños que se suman, gracias al acompañamiento del papá, de la mamá porque son ellos los que los incentivan a decir presentes y pasar una tarde distinta", contó Gabriel Rocha.

El titular del Departamento de Deportes Extremos destacó que "armamos un circuito, corren desde categorías de monopatín hasta bicicletas de carrera, de mountain bike y de paseo, todos pueden participar porque es abierto, aquí nadie gana ni pierde porque son chicos que están en una edad formativa".

Para Rocha, "esta es la edad en la cual uno debe hacer hincapié e incentivarlos a la práctica del deporte, sea cualquier actividad, porque tenemos un Intendente como el doctor Julio Bravo que tiene una política deportiva muy marcada para todos los sampedreños, hoy ves en cada rincón de la ciudad hay gente haciendo deporte", opinó.