22°
10 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Premio Dorado 2025
ciclismo
Palma Sola
Seccional 29º
LIGA PROFESIONAL
Presupuesto 2026
CASA DEL HORROR
LIGA PROFESIONAL
Unidad regional 2
regional
Premio Dorado 2025
ciclismo
Palma Sola
Seccional 29º
LIGA PROFESIONAL
Presupuesto 2026
CASA DEL HORROR
LIGA PROFESIONAL
Unidad regional 2
regional

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Exitosa fecha "Ciclismo Kids" en San Pedro

Organizado por el municipio se contó con 120 niñas y niños.

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 00:00

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy que dirige el Intendente Julio Bravo albergó una nueva fecha del Ciclismo Kids. Más de 150 niñas y niños le dieron brillo a la tarde noche del domingo en el Bulevar de Agua.

Es una actividad que crece y sin dudas seguirá creciendo "cada vez son más las niñas, los niños que se suman, gracias al acompañamiento del papá, de la mamá porque son ellos los que los incentivan a decir presentes y pasar una tarde distinta", contó Gabriel Rocha.

El titular del Departamento de Deportes Extremos destacó que "armamos un circuito, corren desde categorías de monopatín hasta bicicletas de carrera, de mountain bike y de paseo, todos pueden participar porque es abierto, aquí nadie gana ni pierde porque son chicos que están en una edad formativa".

Para Rocha, "esta es la edad en la cual uno debe hacer hincapié e incentivarlos a la práctica del deporte, sea cualquier actividad, porque tenemos un Intendente como el doctor Julio Bravo que tiene una política deportiva muy marcada para todos los sampedreños, hoy ves en cada rincón de la ciudad hay gente haciendo deporte", opinó.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD