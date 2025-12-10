Caso Mariano Ramos: se confirmó la audiencia previa

La causa que investiga la muerte de Mariano Ramos va a tener su audiencia preliminar el viernes 19 de diciembre desde las 8.30 de manera virtual. Se trata del caso por el cual llega imputado y en libertad Juan Farfán, acusado del supuesto delito de "homicidio culposo", por un hecho ocurrido en junio de 2022 en el barrio Chijra de la capital jujeña.

El Tribuno de Jujuy, a través de fuentes cercanas a la investigación, pudo saber que luego de tres años y medio, la Justicia provincial dio un avance clave de cara a una futura elevación a juicio. Se trata de la audiencia preliminar en la cual se van a poner a consideración las pruebas recabadas por la Fiscalía y la querella que apuntan contra Farfán.

De acuerdo a la requisitoria fiscal, desarrollada en su momento por Diego Cussel, el hecho que se le imputa a Juan Alberto Farfán sucedió el domingo 5 de junio de 2022. En esa circunstancia, el acusado consumió bebidas alcohólicas y luego condujo su camioneta Toyota Hilux.

El hombre alrededor de las 5.40 manejó por la avenida Las Vicuñas del barrio Chijra de la ciudad capital rumbo al centro. Así fue que cerca de la intersección con la calle Los Helechos atropelló a Mariano Ramos, a quien acorraló contra una camioneta color roja que se encontraba estacionada en el lugar, para finalmente pasar por encima del cuerpo de la víctima con las ruedas del vehículo. Como consecuencia de la violenta acción, Ramos falleció de manera casi instantánea.

Tras esto, Farfán se dio a la fuga conduciendo con destino al centro capitalino para luego continuar por la avenida La Bandera, en donde personal de Seguridad Vial realizaba controles preventivos. Sin embargo, el acusado hizo caso omiso a las señas de los agentes y continuó su marcha por la avenida Savio para seguir por la autopista de la ruta nacional N° 66, con rumbo al barrio Alto Comedero.

Mientras, se ordenó al personal policial que siguiera a la camioneta de Farfán. Finalmente, personal de la Brigada de Investigaciones logró detener la fuga y aprehendió al único ocupante del rodado, luego de traspasar la zona de la nueva terminal de ómnibus de la capital jujeña.

En el lugar, el personal de Seguridad Vial le practicó la prueba de alcoholemia al conductor con el resultado de 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l), registro que consta en la causa.

En consecuencia, hasta hoy en día, el imputado Juan Alberto Farfán está acusado del supuesto delito de "homicidio culposo", previsto y penado en el artículo 84 bis 2° párrafo del Código Penal de la Nación (CPN). El mismo, hace referencia a que "será reprimido con prisión de dos (2) a cinco (5) años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco (5) a diez (10) años el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte".

No obstante ese rango de penas que el acusado podría tener en caso de haber sentencia, las mismas podrían ser más elevadas si se tienen en cuenta los agravantes. Además, el mencionado artículo del CPN establece que la "pena será de prisión de tres (3) a seis (6) años, si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriere en la conducta prevista en el artículo 106, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a quinientos (500) miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o un (1) gramo por litro de sangre en los demás casos". Este último caso es el que se presenta en la causa que investiga la muerte de Mariano Ramos.