Nacionales

Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de seguridad

La funcionaria destacó la gestión de Patricia Bullrich.

Lunes, 01 de diciembre de 2025 21:54

La designada ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, asumirá el cargo este martes en reemplazo de Patricia Bullrich, quien ya juró como senadora de La Libertad Avanza (LLA).

"Presenté mi renuncia a la Secretaría de Seguridad para asumir mañana como Ministra de Seguridad Nacional. Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Bullrich
por el liderazgo y el camino compartido", expresó Monteoliva en sus redes sociales.

Para la funcionaria, la doctrina de Bullrich de “reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer”.

“Asumo esta nueva responsabilidad con compromiso, continuidad y vocación de servicio”, cerró.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, agradeció la gestión de la saliente de Bullrich, quien asumirá esta semana como senadora nacional.

