Municipios

Avanza la construcción de la primera pasarela peatonal en el Parque Xibi Xibi

La obra presenta un avance del 80% y estiman que en los próximos meses estaría terminada.

Lunes, 01 de diciembre de 2025 17:39

El municipio jujeño informó que avanza a buen ritmo los trabajos de la primera pasarela peatonal que se erige en el Parque Xibi Xibi, próximo al puente Senador Pérez, que garantizará la accesibilidad y el tránsito entre ambas márgenes del rio Xibi Xibi.

Tras la instalación de la estructura principal, los trabajos se centran en la estructura secundaria, que presenta un avance del 80 %, y en las obras complementarias, por lo que se estima que el proyecto estaría completándose en los próximos meses.

La iniciativa nace a un pedido puntual de los vecinos, que diariamente recorren el Parque Xibi Xibi, el municipio definió meses atrás la construcción de pasarelas peatonales que facilitarán la conectividad entre las sendas paralelas a las avenidas 19 de Abril e Hipólito Yrigoyen.

Las obras serán acompañadas con equipamiento adecuado para el desplazamiento de todos los vecinos, incluidas las personas con discapacidad, además de sistemas de iluminación, lo que conllevará una mejora significativa en un sector clave de la ciudad.

 

Temas de la nota

