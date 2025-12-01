Dos monjas españolas detenidas por presuntamente vender obras de la Iglesia

Dos monjas españolas, que en 2024 se habían declarado en rebeldía contra el Vaticano y fueron excomulgadas, fueron detenidas por presuntamente vender obras pertenecientes a la Iglesia.

Horas después, un juzgado dejó en libertad provisional a las dos religiosas apartadas de la Iglesia. Además, el anticuario al que se investiga por presuntamente recibir las obras robadas, también quedó en libertad provisional, agregó el tribunal.

¿De qué se las acusa?

Las dos monjas forman parte de un grupo de religiosas excomulgadas luego de ponerse en contra del Vaticano.

Este caso estalló en mayo de 2024, cuando las hermanas del convento de Santa Clara, un recinto del siglo XV en el corazón de un pueblo de 1.800 vecinos, anunciaron que rompían con el Vaticano al considerar un "usurpador" al entonces papa Francisco.

Actualmente, las religiosas siguen ocupando el convento de Santa Clara en el pueblo de Belorado, cercano de Burgos, pese a que la justicia les haya ordenado abandonarlo en agosto a pedido de la Iglesia Católica.

Las acusadas, siendo una de ellas la abadesa del convento, Laura García de Viedma, habían pasado a disposición judicial este viernes para prestar declaración. Se les acusa de un presunto delito de receptación y apropiación indebida agravada al tratarse de bienes de patrimonio histórico, es decir, serían las supuestas responsables de la venta, extracción y transmisión de los bienes catalogados.