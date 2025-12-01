23°
Ekel Meyer
monjas españolas
reforma del código penal
Orán
Tailandia
castración
Cocaína
parque Xibi Xibi
Informacion General

La Justicia jujeña despide a Ekel Meyer: velaron sus restos en el Palacio de Tribunales

El presidente del Superior Tribunal de Justicia falleció este domingo. Sus colegas y compañeros de función lo despidieron con elogios a su "rectitud", "legado" y "liderazgo".

Lunes, 01 de diciembre de 2025 11:03

El Palacio de Tribunales de San Salvador de Jujuy fue el escenario del velatorio de Ekel Meyer, presidente del Superior Tribunal de Justicia, cuyo fallecimiento se conoció el domingo, sumiendo en el luto a la institución judicial.

De manera inmediata, el ministro del mismo tribunal, Federico Otaola, asumirá la presidencia de forma provisoria hasta que se designe un reemplazo definitivo. Otaola manifestó su profunda conmoción, describiendo a Meyer como un hombre de categoría única, cuya calidad humana y trabajo dejan una huella imborrable. Resaltó que, "aunque su tiempo al frente fue breve, su gestión se caracterizó por un gran empuje y una impronta que será difícil de igualar".

Gran cantidad de gente se acercó a dar el último adiós y acompañar a la familia en el Palacio de Tribunales.

El velatorio se constituyó así en un espacio de reconocimiento unánime a una figura clave, cuya conducta y obra son señaladas como un modelo para la vida pública jujeña.

También estuvo presnete el exgobernador Gerardo Morales, pasadas las 11.30 se cerró la puerta del salón para una despedida íntima para sus familiares y una hora después salíó el cortejo fúnebre.

