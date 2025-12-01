23°
1 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

regional
Egresados
incendio
Persecución
Venta de drogas
Ekel Meyer
Violento Asalto
regional
regional
LIGA PROFESIONAL
regional
Egresados
incendio
Persecución
Venta de drogas
Ekel Meyer
Violento Asalto
regional
regional
LIGA PROFESIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Una mujer de 77 años vendía drogas y utilizaba a jóvenes

La casa funcionaba como un punto activo de fraccionamiento.

Lunes, 01 de diciembre de 2025 00:00
LA INTERSECCIÓN | DE LAS CALLES YPF Y DORREGO, EN EL BARRIO CABALLITO DE ORÁN.

Una mujer de 77 años se encuentra en el centro de una investigación penal tras ser imputada por vender droga y utilizar a un menor de edad para llevar a cabo el delito.

La acusación fue formalizada por el fiscal penal 3 de la ciudad salteña de Orán, Carlos Salinas, quien también imputó a tres jóvenes de entre 17 y 19 años por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El caso expone una trama familiar y barrial compleja. La investigación, encabezada por la División de Drogas Peligrosas de Orán, confirmó que en el domicilio de la anciana no solo se vendía la droga, sino que la banda se encargaba de adquirirla y fraccionarla para su distribución final.

Denuncia y el operativo

El expediente se inició el pasado 25 de marzo, a raíz de una denuncia anónima que señalaba un incesante movimiento de personas en una vivienda ubicada en la esquina de Avenida YPF y calle Dorrego, en el barrio Caballito.

Los vecinos alertaron que allí se vendían "bochitas" a personas de todas las edades, y los testimonios apuntaban directamente a la mujer mayor, conocida en la zona como "la abuelita".

Tras meses de vigilancia encubierta, los efectivos corroboraron la maniobra: los acusados realizaban intercambios rápidos tipo "pasamanos", operando frecuentemente a plena luz del día. Además, se detectó que la familia contaba con antecedentes previos por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Con estas pruebas, el pasado 20 de noviembre se ejecutó un allanamiento en la propiedad. El procedimiento arrojó resultados positivos y situaciones insólitas: al momento de la requisa personal, se descubrió que la mujer de 77 años ocultaba varios envoltorios con droga entre sus prendas íntimas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD