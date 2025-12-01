Murió luego de que su habitación se prendió fuego

Un trágico incendio se desató en el barrio porteño de Padre Mugica durante la mañana de ayer,que terminó con un hombre muerto producto de las llamas y el humo que se desató en el inmueble.

El hecho contó con el trabajo de una dotación de los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires que lograron apagar el foco antes de que se expanda a otro domicilio.

De acuerdo a lo que informaron fuentes policiales, el fuego comenzó en una vivienda de un asentamiento de lo que es conocido como Villa 31. El lugar donde se desarrolló es una de las zonas complicadas para el acceso de unidad, por lo que los bomberos trabajaron con líneas de largo alcance.

El incendio se originó específicamente en uno de los dormitorios del hogar. Una habitación de aproximadamente 3 por 4 metros. Las llamas avanzaron sobre el mobiliario y un colchón, generando un denso humo que alertó rápidamente a los habitantes del sector y motivó el llamado urgente.