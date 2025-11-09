China avanza para llevar astronautas a la Luna en 2030

China avanza con firmeza hacia su meta de llevar astronautas a la Luna para 2030 y ha presentado un apretado cronograma de desarrollo y pruebas para su ambicioso programa lunar tripulado.

Pruebas cruciales en marcha

Entre las pruebas cruciales que se llevarán a cabo próximamente se incluyen comprobaciones integradas para el módulo de aterrizaje lunar Lanyue, pruebas térmicas y de escape de presión dinámica máxima para la nave espacial tripulada Mengzhou, y vuelos a baja altitud y de verificación tecnológica para el cohete portador Gran Marcha-10, explicó el jueves la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.

Zhang Jingbo, portavoz de la agencia, anunció en una conferencia de prensa que la misión de la nave espacial Mengzhou-1 será incluida en la campaña pública de solicitud de logotipos, junto con las misiones a la estación espacial china. La nave está diseñada principalmente para misiones lunares, aunque también prestará apoyo a las realizadas en la estación espacial en la órbita terrestre baja.

Avances en prototipos e infraestructura

Todo el trabajo de desarrollo y construcción destinado a la misión tripulada al satélite natural de la Tierra avanza según lo previsto, afirmó Zhang. Se han completado los prototipos preliminares primordiales del hardware esencial para el vuelo, que incluyen el cohete Gran Marcha-10, la propia nave Mengzhou, el módulo de aterrizaje Lanyue, el traje extravehicular lunar Wangyu y el vehículo explorador tripulado Tansuo.

Además, de acuerdo con el vocero, se han finalizado los diseños de carga útil para la investigación científica y sus aplicaciones, en tanto que la infraestructura terrestre, como el sitio de lanzamiento, la red de seguimiento y el lugar de aterrizaje en la Tierra, se encuentra en un desarrollo acelerado.

Pruebas satisfactorias y un cronograma ajustado

La misión ha realizado una serie de pruebas satisfactorias este año, entre las que se encuentran la del sistema de propulsión de segunda etapa y la de encendido cautivo del cohete Gran Marcha-10, la de escape a altitud cero de la nave espacial Mengzhou, y la prueba exhaustiva de verificación de aterrizaje y despegue del módulo Lanyue.

El portavoz señaló que numerosas tecnologías nuevas aún requieren validación y que la carga de trabajo prevista es considerable, dados los altos estándares de calidad y el ajustado cronograma de las pruebas de vuelo.

El equipo del proyecto se ha comprometido a superar estos obstáculos y sentar una base sólida con el fin de alcanzar el objetivo de exploración lunar del país en el plazo previsto.