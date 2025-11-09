Boca se quedó con el superclásico ante River

Boca venció este domingo por 2-0 como local a River en una nueva edición del Superclásico correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, llevado a cabo en La Bombonera, y se clasificó a la Copa Libertadores 2026.

Los goles del encuentro para el ’Xeneize’ los convirtieron Exequiel Zeballos, a los 46 minutos del primer tiempo, y Miguel Merentiel, a los 2’ del complemento.

Con este resultado, el conjunto comandado por Claudio Úbeda se afianzó en lo más alto de la Zona A del campeonato local y aseguró su participación en la próxima edición del torneo más importante del continente al asegurar el segundo lugar de la tabla anual.

18:37 Terminó el partido

50' 2T: Cambio en Boca

Ingresa Kevin Zenón, se retira Exequiel Zeballos. Al Xeneize no le quedan ventanas ni modificaciones posibles.

45' 2T: Galarza Fonda y la más clara para River

El volante apareció solo en el segundo palo pero su intento salió ancho.

44' 2T: Giménez falló otra gran chance para Boca

El delantero logró desarticular a Paulo Díaz pero no logró vencer a Franco Armani.

41' 2T: Cambios en Boca

Ingresaron Tomás Belmonte y Malcom Braida, se retiraron Leandro Paredes y Miguel Merentiel. Al Xeneize le quedan dos modificaciones y una ventana.

39' 2T: A instancias del VAR, no hay penal para Boca

El referí dio marcha atrás sobre su decisión y anuló la pena máxima, reanudando el juego con un bote a tierra.

37' 2T: Revisión del VAR para analizar la jugada del penal

Ramírez recibe el llamado para verificar la acción en la cual sancionó la pena máxima en favor de Boca ante River.

34' 2T: Penal para Boca

Por contacto de Armani a Giménez, Nicolás Ramírez sanciona la pena máxima en favor del Xeneize.

33' 2T: Tarjeta amarilla para River

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Giuliano Galoppo. River Plate tiene 7 jugadores amonestados.

28' 2T: Cambio en Boca

Ingresó Ander Herrera, salió Carlos Palacios. Al Xeneize le quedan cuatro modificaciones y dos ventanas.

27' 2T: Tarjeta amarilla para River

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Matías Galarza Fonda. River Plate tiene 6 jugadores amonestados.

25' 2T: Tarjeta amarilla para River

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Miguel Ángel Borja. River Plate tiene 5 jugadores amonestados.

18' 2T: Tarjeta amarilla para River

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Gonzalo Montiel. River Plate tiene 4 jugadores amonestados.

14' 2T: Cambios en River

Ingresan Miguel Ángel Borja y Giuliano Galoppo, se retiran Sebastián Driussi y Kevin Castaño. Al Millonario le queda un cambio y una ventana de modificación.

13' 2T: Giménez y otra clarísima ocasión para Boca

El delantero del Xeneize quedó a las puertas de transformar la victoria en goleada pero falló en la definición.

7' 2T: Tarjeta amarilla para River

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Franco Armani. River Plate tiene 3 jugadores amonestados.

02' 2T: Gol de Boca

Miguel Merentiel empujó la pelota y puso el 2-0 del ‘Xeneize’

17:44

Comenzó el segundo tiempo

Boca vence 1-0 a River con gol de Zeballos por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Terminó el primer tiempo

Boca se impone ante River por 1-0, al término del primer tiempo, en un partido correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio La Bombonera.

El único gol del encuentro para el ‘Xeneize’ lo convirtió Exequiel Zeballos, a los 46 minutos.

17:26

Entretiempo en La Bombonera: Boca 1 - River 0

En un primer tiempo que se jugó muy mal, la definición de Changuito Zeballos sobre la hora fue la única diferencia.

48' 1T: Tarjeta amarilla para Marcos Acuña

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Marcos Acuña. River Plate tiene 2 jugadores amonestados.

46' 1T: Gol de Boca

Exequiel Zeballos abrió el maracdor para el Xeneize

38' 1T: Tarjeta amarilla para Lautaro Di Lollo

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Lautaro Di Lollo. Boca Juniors tiene un jugador amonestado.

32' 1T: Cambio en River Plate

Sale Maximiliano Meza, entra Matías Galarza Fonda.

31' 1T: Preocupación en River por Maximiliano Meza

El volante cayó tomándose la rodilla izquierda y Sebastián Driussi alertó al banco de los suplentes de la gravedad de la lesión.

19' 1T: Córner para Boca Juniors

¡La pelota se fue al córner! Deberá reponer desde la esquina Boca Juniors. El encargado de tirarlo es Leandro Paredes.

13' 1T: Tarjeta amarilla para Lucas Martínez Quarta

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Lucas Martínez Quarta. River Plate tiene un jugador amonestado.

9' 1T: Córner para Boca Juniors

¡La pelota se fue al córner! Deberá reponer desde la esquina Boca Juniors. El encargado de tirarlo es Leandro Paredes.

10' 1T: Remate de Salas, bien controlado por Marchesín

El delantero de River controló y probó de zurda, desde media distancia. El arquero de Boca, bien ubicado, atenazó la pelota.

2' 1T: Marchesín saió lejos y casi le comete penal a Salas

Pelota profunda para la diagonal del delantero, el arquero que salió al borde del área grande y se tiró con sus brazos para sacar la pelota.

16:35 ¡Empezó el Superclásico entre Boca y River!

16:25 Salen los equipos a la cancha

Encabezados por sus capitanes, Boca y River saltan al campo de juego de La Bombonera.

La fecha 15 del Torneo Clausura ofrecerá un capítulo determinante para el destino inmediato de Boca y River en la temporada. Este domingo a las 16.30, en una Bombonera que promete un clima electrizante, el Xeneize recibirá al Millonario en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, con el agregado de que ambos se juegan puntos cruciales para la clasificación a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual.