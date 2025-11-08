Racing venció 1-0 a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025

Racing le ganó 1-0 a Defensa y Justicia, en condición de local, en el marco de la décimo quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Presidente Perón de Avellaneda, sin público debido a la sanción que la Aprevide le impuso a Racing por el recibimiento ante Flamengo de Brasil, el colombiano Duvan Vergara marcó el único gol del encuentro a los 40 minutos del primer tiempo.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Costas escaló al cuarto lugar del Grupo A con 22 puntos y cerrará la fecha dentro de la zona de playoffs, a los cuales accederá si le gana a Newell´s Old Boys de Rosario en la próxima y última jornada en el estadio Marcelo Bielsa. Además, la ´Academia´ alcanzó las 50 unidades en la tabla anual y puso un pie dentro de la próxima Copa Sudamericana.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso perdió una inmejorable chance de meterse en zona de playoffs y ahora deberá ganar en la última jornada, donde recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en Florencio Varela, y esperar otros resultados.

Noticia en desarrollo...