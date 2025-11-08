Actividades por el Día Nacional de los Afroargentinos y de la cultura afro

Como lo establece la Ley 26.852, hoy, 8 de noviembre, se celebra el Día Nacional de los/as Afroargentinos y de la cultura afro en conmemoración de María Remedios del Valle, a quien el General Manuel Belgrano le confirió el grado de Capitana por su arrojo y valor en el campo de batalla.

En Jujuy, “Quilombo Afrojujeño”, colectivo de estudio y difusión afrocentrada, celebra este día, por tercer año consecutivo con tres propuestas variadas.

La primera fue esta mañana en la Plazoleta María Remedios del Valle, de Maimará, donde hubo un acto protocolar, y donde la intendenta del lugar, Susana Prieto, declaró a este espacio verde de interés cultural y municipal.

Hace unos años el vecino y maestro mayor de obra, Rafael Bonomi, nacido en Maimará, transformó un espacio baldío en una plazoleta a la que le dio el nombre de Maria Remedios del Valle para homenajear la guerrera que lideró junto a Belgrano las tropas independentistas en el norte.

Acompañó este acto el ensamble de percusión afroguineana Yista Pal Dun.

Esta tarde

El segundo evento se llevará a cabo en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, más precisamente en el Cabildo, a partir de las 17.

En esta oportunidad se realizará un conversatorio donde participarán miembros de la comunidad universitaria de Jujuy y Salta, investigadores y activistas por la lucha afro, como la profesora Mónica Ulloa (Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy FHyCS-UNJU) quien compartirá su ponencia “Los negros en las postrimerías del Jujuy Colonial: Población, Resistencia y situación de vida”.

Además, se presentará el grupo artístico NinaDamba: La Fuerza del Fuego, con danza y percusión afro de Guinea.

La entrada es libre y gratuita.

Por la noche

Para culminar con la jornada de resistencia y celebración del mismo sábado a partir de las 20 se llevará a cabo la denominada “Noche Negra”, en La Comuna (San Martín 823).

Será una velada de espectáculos de matriz afro como “Cosa de negras”, ensamble de música afrolatina, y la edición especial del Grupo “Sombras Tenermosas".

Las entradas para esta velada se pueden conseguir comunicándose a los números 3884498437 o 3885720880