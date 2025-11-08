Sujetos abordaron y asaltaron a dos mujeres

Dos mujeres fueron asaltadas por "motochorros" en los barrios capitalinos de Alto Comedero y Coronel Arias, en dos casos que los sospechosos arrebataron los teléfonos celulares de las víctimas antes de darse a la fuga.

El primero de los hechos sucedió días atrás alrededor de las 14, cuando una mujer se dirigía caminando a su trabajo, un local comercial en Alto Comedero. En esas circunstancias, la denunciante fue sorprendida por dos hombres que circulaban en una moto de 110 cc de cilindrada. Así fue cómo al estar a escasos metros de ella, el acompañante se bajó y por detrás la abrazó para sujetarla y quitarle el teléfono celular que llevaba en sus manos.

Tras esto, el sospechoso corrió hasta donde lo esperaba su cómplice a bordo del rodado, al cual subió y se dio a la fuga. Un hombre que la mujer reconoció como habitante de su barrio. Por esa razón, al dirigirse minutos más tarde a realizar la denuncia en la Seccional 56°, puedo aportar el nombre y apellido del quien manejaba la moto.

Coronel Arias

Mientras que el segundo caso ocurrió en el barrio Coronel Arias días pasados, en momentos que la víctima salió de su trabajo en una institución educativa de nivel terciario, ubicada en la intersección de las calles Gaspar Rosso y Pemberton.

En ese contexto, alrededor de las 22 mientras la mujer cruzaba la calle pasó un sujeto en moto, quien la tironeó de su mochila.

De esta manera, el inculpado logró romperá la tira de la pertenencia y se la llevó dándose a la fuga. Tras esto, la damnificada se dirigió a la Seccional 31° para denunciar el hecho y aportar que dentro de la mochila tenía documentación y elementos de trabajo.