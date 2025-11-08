Importante firma de convenio entre el Estado y Yuto

En las instalaciones del "Complejo Municipal", el Club Defensores de Yuto procedió a la firma de un convenio de Cooperación Institucional con la Secretaría de Deportes para articular acciones conjuntas. Además se hizo entrega de la resolución para un subsidio.

De la rúbrica participaron Normando Álvarez García, ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Federico Cardozo, ministro de Hacienda, Luis Calvetti, secretario de Deportes, David Abraham, intendente de Yuto, Juan Ruiz, presidente de Club Defensores e invitados especiales.

Luego de la firma de convenio entre las diferentes partes, "llegamos para entregar la resolución firmada y avalada del subsidio que se le otorga al club desde el Gobierno de la provincia, son 10 millones de pesos que se pagarán en cuotas, un compromiso que se realizó con esta institución", sostuvo Álvarez García.

El Ministro destacó que "la idea es que al deporte lo debemos ayudar, sobre todo clubes como Defensores que tienen muchos chicos, cumplen una importante función social, y por acciones del gobernador Carlos Sadir, queremos llegar a cada rincón de la provincia para que se sostengan porque sabemos lo que cuesta mantener un club, mantener un equipo de fútbol", subrayó.

Normando Álvarez García contó que "queremos que esto siga avanzando, mejorando todo, el año pasado hicimos la iluminación aquí en el Complejo Municipal y ahora esto, por lo que vamos a seguir trabajando y colaborando con Yuto y en este caso el Club Defensores", destacó.

A su tiempo, David Abraham dijo que "es el club más importante que tiene nuestro pueblo, de alta competitividad, anda muy bien en los campeonatos regionales, por lo que es un aporte importante desde el gobierno de la provincia para nuestro fútbol yuteño".

El intendente de la localidad del citrus expreso su gratitud "el municipio muy contento por la visita del Ministro de Hacienda, de Gobierno, Secretario de Deportes, una comitiva importante que realza en nuestro pueblo la presencia de la provincia", opinó.

El Jefe Comunal felicitó al gobernador Carlos Sadir "por la constante iniciativa, logrando una importante apertura hacia el interior, trabajando en territorio como ser con esta habilitación de una línea de trabajo con el deporte que es fundamental en la formación de la niñez, la juventud, los adultos", finalizó.

Luego del acto, el titular de Club Defensores de Yuto, hizo entrega de camisetas recordatoria de la "naranja mecánica" y anuncio que continuarán con los trabajos mancomunados, ya que entiende es el camino para seguir brindando contención a los niños, adolescentes y adultos de toda la zona.