Enzo Dorado, una gran banda e invitados especiales

San Pedro, cuna de buenas voces y sin dudas ejemplo de confraternidad entre sus cantores, se lució el miércoles pasado en el espectáculo de Enzo Dorado. Él, cantante de trayectoria, se estrenaba en este escenario, el mayor del Teatro Mitre, con su proyecto solista.

Él es oriundo de la ciudad ramaleña, y entonces ahí estaba la platea colmada de su gente, sus afectos y sus seguidores, sumándose al público capitalino que se dio cita para disfrutar de su música.

Enzo Dorado en concierto, fue una demostración del gran esfuerzo de un artista que demostró su pasión y de la unión de los artistas de su tierra, que no es la primera vez que lo demuestran.

Junto a él en el escenario, hubo una enorme banda, con todo lo que sueña un músico, todos intérpretes sampedreños, que suelen acompañar a cada voz de su ciudad. Son conocidos y se repiten de una presentación a otra, porque aman apoyar a sus cantores.

La fiesta de Enzo comenzó con estilo latino y melódico, tal como lo había anunciado cuando conversó con nuestro medio días previos al show. Siguió con un enganchado de folclore y bailarines del Ballet Nueva Tradición que ilustraron varios momentos de la noche.

Ya en contacto con el público, pidió que lo acompañen con una canción y sonó "Nadie me habla de ti" (de Los Nocheros), y el público muy entusiasta lo siguió.

Los primeros invitados, que dijeron presente en el escenario de un amigo y colega, fueron Pablo y Javier, dúo muy reconocido de gran calidad. Junto al anfitrión hicieron "Zamba para olvidar", y luego un par de temas solos con temas de su propio repertorio como son canciones de Juan Gabriel y más.

Antes de que Enzo vuelva al escenario, en la pantalla gigante, se vio un video en el que él, sentado en una plaza, le expresaba al público todo lo que significaba esta oportunidad y este paso en su carrera.

Y seguidamente, hizo un tema melódico (balada) de los 70/80, y otros grandes artistas, que son con quienes también él había hecho un recorrido muy importante, del grupo Sampedreños, también dijo presente para apoyar a su ex compañero, porque la amistad sigue intacta, y la generosidad mutua también. Con el estilo de ese grupo que ya tiene un gran prestigio en Jujuy, con voces extraordinarias, volvieron a juntarse en "Mujer, niña y amiga" y "Río testigo".

Enzo también eligió un tema de Juan Gabriel para continuar. Esta vez solo interpretó "Así fue", y fue el momento apto para que se luzcan los bronces de su banda, trompeta, trombón y saxo, a cuyos ejecutantes invitó a mostrarse de a uno para recibir el aplauso del público. Otra vez en evidencia la unidad entre los artistas musicales de San Pedro.

LA CANTADA | UN ABRAZO DE LUJO EN ESTE DEBUT EN EL TEATRO MITRE.

Y si faltaba un apoyo más, llegaron con toda su simpatía y generosidad, Néstor y Oscar González de La Cantada, formación de trascendencia internacional con corazón sampedreño. Ellos le pusieron el ritmo y la energía necesaria para ir cerrando el show bien arriba. Junto a Enzo hicieron el ya casi himno de los comprovincianos "Jujeño soy" y un tema más.

Con gran ánimo y humor, le regalaron coca de coquear, destacaron el vestuario del anfitrión, y le desearon lo mejor, antes de que Enzo comenzara a despedirse de esta noche soñada.

La última parte fue más movidita con cumbia y latino, y cuando ya había dicho chau, y las luces se habían apagado, hubo que volver y encender todo de vuelta a pedido del público, y con "Bella" llegó el saludo final.

Grandes músicos, coristas, bailarines, todos en el frente del escenario, saludaron junto a Enzo Dorado, para sellar este su primer show en el Mitre. Misión cumplida.