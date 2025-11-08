“El robo del siglo” con entrada libre y gratuita

Hoy a las 19, se proyectará el filme "El robo del siglo" de Ariel Winograf, en la sala "Julio Lencina" (Independencia casi esquina Italia). La entrada es libre y gratuita. En 2006, un grupo de ladrones dio el golpe considerado como el más inteligente y famoso de la historia de Argentina en la oficina de Acassuso de Banco Río. Con las actuaciones de Guillermo Francella y Diego Peretti.

Muestra “Cultura San Francisco” en Calilegua

El artista plástico Miguel Castro inauguró ayer la muestra "Cultura San Francisco" en la sala de exposición del Museo Regional de Artes Plásticas Cacique Calilegua, en la ciudad homónima. La exposición reúne piezas y fragmentos recuperados de la Cultura San Francisco, considerada la más antigua del territorio argentino, que se desarrolló hace miles de años en el valle de Jujuy y por las Yungas.

Se estrena la obra “Adorando la serpiente”

El próximo viernes a las 21, se estrena la obra teatral "Adorando la serpiente", en el Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190). Escrita por Elena Bossi, cuenta con las actuaciones de Julia Suárez y Silvia Gallegos. La dirección es de Rodolfo Pacheco. El tema que expone esta producción es el racismo en esta región y especialmente en la provincia de Jujuy.