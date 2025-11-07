​​​​​​​ Evacuaron a la Escuela Legado Belgraniano tras una amenaza de bomba

La Escuela Legado Belgraniano, realizó una evacuación rápida y sin incidentes, después de que la institución recibiera una amenaza de bomba por mensaje de texto. La seguridad de los alumnos fue resguarda al activar el protocolo ante estos casos.

La amenaza, recibida por un mensaje de texto, puso en alerta a la comunidad de la Escuela Legado Belgraniano. Sin embargo, la reacción de las autoridades del establecimiento fue inmediata priorizando el resguardo de los estudiantes y el personal. La directora informó que se activó de inmediato el protocolo de seguridad, dando aviso a la policía y a la Brigada de Explosivos, que se hicieron presentes para iniciar las tareas de inspección.

"Se activaron los protocolos preventivos. Todo el proceso está enfocado en garantizar la seguridad de los niños y del personal", explicaron desde la dirección. La acción rápida permitió convocar a los padres para que retiraran a sus hijos mientras los agentes de la brigada trabajaban en el lugar.

La Brigada de Explosivos ya trabaja en la institución. Fuentes policiales confirmaron que la situación está controlada y, hasta el momento, no se hallaron elementos sospechosos. La policía investiga el origen del mensaje para determinar si se trató de una broma de mal gusto o de un hecho intencional.