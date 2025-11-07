Motociclista hospitalizada tras chocar con vehículo estacionado

Una joven motociclista fue hospitalizada con heridas de consideración, luego de perder el control de su rodado y chocar contra un automóvil estacionado.

De acuerdo a fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado miércoles alrededor de las 4.20 sobre un tramo de la calle Evaristo Carriego del barrio 23 de Agosto de la ciudad de Palpalá.

Fue en esas circunstancias que una joven de 26 años se desplazaba a bordo de una motocicleta Corven Energy de 110 cc de cilindradas, cuando perdió el control del rodado y colisionó contra un automóvil estacionado.

De manera inmediata personal del Same se constituyó en el lugar, donde observaron que la víctima se encontraba desvanecida y la trasladaron de urgencias al hospital "Pablo Soria" de la ciudad capital.

En el nosocomio fue diagnosticada con traumatismo encéfalo craneal con pérdida de conocimiento más lesiones y quedó alojada en sala de Observación.

Por su parte, efectivos de la Seccional 23° y personal del Seguridad Vial trabajaron en el lugar de los hechos y se estableció que la víctima circulaba sin el correspondiente casco de seguridad.

En tanto, integrantes del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del incidente vial.

Finalmente la motocicleta fue secuestrada de manera preventiva y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 23°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.