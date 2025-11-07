°
7 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Defensa Pública
MPA
Seccional 1º
Siniestro Vial
Bloque del Partido Justicialista
patovicas
GNC
Facultad de Agrarias
PRIMERA NACIONAL
Artes Marciales
Defensa Pública
MPA
Seccional 1º
Siniestro Vial
Bloque del Partido Justicialista
patovicas
GNC
Facultad de Agrarias
PRIMERA NACIONAL
Artes Marciales

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Motociclista hospitalizada tras chocar con vehículo estacionado

Fue internada en el hospital "Pablo Soria" con heridas de consideración.

Viernes, 07 de noviembre de 2025 00:00
imagen archivo

Una joven motociclista fue hospitalizada con heridas de consideración, luego de perder el control de su rodado y chocar contra un automóvil estacionado.

De acuerdo a fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado miércoles alrededor de las 4.20 sobre un tramo de la calle Evaristo Carriego del barrio 23 de Agosto de la ciudad de Palpalá.

Fue en esas circunstancias que una joven de 26 años se desplazaba a bordo de una motocicleta Corven Energy de 110 cc de cilindradas, cuando perdió el control del rodado y colisionó contra un automóvil estacionado.

De manera inmediata personal del Same se constituyó en el lugar, donde observaron que la víctima se encontraba desvanecida y la trasladaron de urgencias al hospital "Pablo Soria" de la ciudad capital.

En el nosocomio fue diagnosticada con traumatismo encéfalo craneal con pérdida de conocimiento más lesiones y quedó alojada en sala de Observación.

Por su parte, efectivos de la Seccional 23° y personal del Seguridad Vial trabajaron en el lugar de los hechos y se estableció que la víctima circulaba sin el correspondiente casco de seguridad.

En tanto, integrantes del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del incidente vial.

Finalmente la motocicleta fue secuestrada de manera preventiva y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 23°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD