Importante seminario de Jiu Jitsu Japonés

Este sábado desde las 15 se realizará el Seminario de Jiu Jitsu Japonés en el dojo de Inocencio Cabana de Humahuaca ubicado en calle ubicado en calle Buenos Aires sin número. El disertante será Juan Álvarez García.

Será una nueva jornada de capacitación a cargo del sensei, actual II dan de Jiu Jitsu Japonés, ya que "a lo largo del año desarrollamos diversas actividades para todo el público en general como así también los integrantes de la policía", comentó.

Justamente "en Alto Comedero se hizo un seminario, participaron entre 70, 80 efectivos de las diferentes áreas de la policía, desde los motorizados hasta caballería, algunos de infantería", detalló.

Las actividades comienzan a partir de las 15 y tendrá una duración de aproximadamente unas 4 horas, 4 horas y media, dependiendo del aguante que tengan los asistentes, ya que ahora también está destinado a todos", precisó Álvarez García.

El entrenador resaltó que el anfitrión cuenta con un gimnasio de taekwdondo "hace mucho tiempo que me viene pidiendo que vaya, es un sargento de la policía de la provincia que vive allá en Humahuaca, por lo que estaremos tratando diversos temas".

Sucede que Álvarez García, va a dividir en grupo a todos los participantes, si asisten efectivos de las fuerzas, yo los voy a separar y les voy a dar técnicas específicas de reducción, traslado, control, uso de la fuerza sin fuerza excesiva, cosas que le sirva a la policía y al público en general de defensa personal".

El entrenador del Kikodan Dojo se refirió a las inscripciones, ya que si bien pusieron un cupo limitado, la idea es poder concretarlo con todos "en caso no se llegue a cubrir el cupo de más o menos 50 participantes, antes de iniciar el curso vamos a seguir inscribiendo", declaró el entrenador.

La idea es que todos puedan participar "no hace falta que tenga conocimientos previos, ya que vamos a tener por un lado actividades para los integrantes de la policía, por otro para el público general, normal que tengan algo de conocimiento y por último para los que recién se estén iniciando vayan por primera vez, son cursos muy prácticos y fácil de aprender".

Por último, dijo que "al finalizar la jornada se procederá a al entrega de certificado correspondiente", concluyó Juan Álvarez García.