Denunció que fue estafado por 5,6 millones de pesos

Un vecino de la capital jujeña denunció que fue estafado por la suma de 5,6 millones, tras ser engañado por la presunta asesora de una plataforma de inversiones. Así fue que depositó distintos montos de dinero durante los últimos cuatro meses con la promesa de alcanzar abultadas ganancias, lo cual no sucedió.

El ilícito tuvo su inicio en el pasado julio, en momentos que alrededor de las 17, la víctima observó en la red social Instagram una publicidad para realizar inversiones online. Al hombre le interesó la posibilidad de destinar algunos ahorros e ingresó en un link.

De esa manera, el denunciante fue redireccionado a un grupo de Whatsapp de una aparente academia de negocios denominada con los nombres de una banca de inversión y valores conocida a nivel mundial, y de un banco privado de origen español.

Así fue cómo se contactó con él una mujer que se presentó como asesora de la plataforma. La sospechosa lo hizo crearse una cuenta personal y comenzó a guiarlo acerca de cómo debía realizar las inversiones mediante transferencias.

Con el correr del tiempo el damnificado mediante varios envíos de dinero a distintas cuentas llegó a la suma total de 5 millones 650 mil pesos invertidos en la compra de acciones de diferentes empresas. Además, la aparente representante le aseguró que obtendría ganancias por 17 millones de pesos.

Pero lo que parecía la oportunidad de multiplicar por tres las inversiones realizadas pronto se convirtió en la concreción de un delito. Al momento de retirar el dinero y sus respectivas ganancias, le pidieron que transfiera más aún.

Ante esta situación, luego de cuatro meses intentando recuperar al menos algo de lo depositado, la víctima se acercó a la Dirección General de Investigaciones de la Policía, en el barrio Chijra de la capital, para realizar la denuncia aportando los comprobantes de los montos económicos enviados.