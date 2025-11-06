Módolo se va de Gimnasia

Según pudo averiguar El Tribuno de Jujuy esta noche hubo reuniones en el club "albiceleste", reuniones "complicadas" que decantaron la salida de Matías Módolo de la conducción técnica algo que por estos días era prácticamente un secreto a voces.

Asimismo, en la tarde de hoy medios nacionales manejaron la información de que el joven entrenador mañana tendrá una reunión clave con dirigentes de Chacarita Juniors para encaminar su vínculo con la institución "funebrera".

Esto causó angustia en muchos simpatizantes "lobos" que pretendían su continuidad agradecidos por devolverles la ilusión de lograr el ascenso a la máxima categoría de nuestro fútbol.

En cuanto a la continuidad de Leandro Meyer, el dirigente implicado en el escándalo dentro del vestuario con el árbitro Comesaña, la renuncia del directivo se terminó aceptando en el mencionado cónclave.