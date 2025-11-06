Telecom ofrece capacitaciones al Ministerio Público de la Acusación de Jujuy

En el marco del convenio de cooperación firmado entre Telecom y el Ministerio Publico de la Acusación de Jujuy, se llevó adelante una jornada de capacitación destinada a fiscales de la provincia.

El encuentro contó con la presencia del Dr. Alejandro Atilio Bossatti, Procurador General, y del Dr. Gonzalo César de la Colina, Procurador Adjunto.

El objetivo fue dar a conocer y poner en práctica el nuevo Protocolo de Información, diseñado para optimizar la gestión de pedidos de información en el marco de requerimientos penales.

El convenio, suscripto por Telecom y el Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Jujuy, establece protocolos de buenas prácticas y herramientas de intercambio de información vinculados a los servicios de Personal, Flow y Personal Pay, además de promover espacios de trabajo conjunto en materia de cibercriminalidad

En la apertura, Susana Menéndez, Gerente de Asuntos Institucionales de Telecom, señaló: “La digitalización de los procesos institucionales demanda cooperación entre todos los actores del ecosistema. Desde Telecom acompañamos ese proceso con iniciativas que fortalecen las capacidades de gestión y promueven un uso responsable y eficiente de la tecnología”.

Luego, Dr. Alejandro Atilio Bossatti destacó “La posibilidad de contar con herramientas que aceleren y ordenen los pedidos de información es clave para mejorar nuestras investigaciones. Este acuerdo con Telecom representa un avance importante hacia una colaboración más fluida y efectiva entre el sector judicial y las empresas de servicios”.

La capacitación estuvo a cargo de Sergio Piris, Gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos y Antipiratería de Telecom Argentina, quien explicó que “Para Telecom, la cooperación con la Justicia es una prioridad. Este protocolo de trabajo estandariza procesos y nos permite responder de manera más ágil, segura y trazable a los requerimientos judiciales que recibimos diariamente en todo el país”.

Telecom recibe cada día cientos de oficios judiciales a nivel nacional, que son clasificados según los plazos indicados por los tribunales. Cada oficio se ingresa en un sistema de registración que genera un número de referencia interno, único e inequívoco, que identifica el pedido de información.

El nuevo Protocolo de Información define las características y requisitos necesarios para acelerar esta gestión por parte de la compañía, garantizando el cumplimiento de los requerimientos de cada organismo judicial.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de Telecom de acompañar la transformación digital de las instituciones públicas a través de la colaboración público-privada, promoviendo el uso de la tecnología como herramienta para fortalecer la gestión y la transparencia.