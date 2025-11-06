Detuvieron a dos pasajeros con estupefacientes ocultos

Durante distintos procedimientos realizados por efectivos del Escuadrón 53 “Jujuy” de Gendarmería Nacional, se logró el secuestro de más de 6 kilos de marihuana y casi 800 gramos de cocaína, además de la detención de dos ciudadanos.

El primer operativo tuvo lugar en la localidad de Volcán, sobre la Ruta Nacional Nº 9, kilómetro 1.732, cuando integrantes de la Sección “Volcán” inspeccionaban un transporte de pasajeros que había partido desde Tilcara con destino a San Salvador de Jujuy.

Durante el control, el can detector de narcóticos “Yin” marcó la presencia de sustancias ilícitas en un bolso de mano. En presencia de testigos, los uniformados revisaron el equipaje y hallaron seis paquetes que contenían 6 kilos 576 gramos de cannabis sativa, por lo que el propietario fue inmediatamente detenido.

En un segundo procedimiento, llevado a cabo por personal del mismo Escuadrón, se detectó que un pasajero trasladaba 80 cápsulas que contenían 782,9 gramos de cocaína, las cuales habían sido ingeridas con el fin de ocultarlas. El hombre fue detenido, mientras que otro ciudadano que viajaba con él quedó supeditado a la causa.

Ambos hechos quedaron bajo la intervención de la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, que dispuso el secuestro de las sustancias y la continuidad de las actuaciones correspondientes.