Rubén Rivarola: "Me gustaría que los beneficios los reciban las empresas de Jujuy"

Se llevó a cabo la 10 sesión ordinaria en la Legislatura de la provincia, entre los temas del orden del día se trató la Aprobación de la Segunda Adenda Ampliatoria del Convenio de Línea de Préstamos para Financiamiento Productivo con Subsidio de Tasa de Interés, celebrada entre la Provincia de Jujuy y el Banco Macro S.A.

Al respecto el diputado Rubén Rivarola afirmó que: "Me gustaría que estos beneficios lo reciban las empresas de Jujuy, es una muy buena decisión".

En otro tramo de su alocución también pidió que estos préstamos ayuden a empresas que pagan impuestos en la provincia, "Usted va a los parque industriales y ve empleados que no son de acá, son de otro lado, no veo a los jujeños, a los periqueños, no están los que realmente necesitan el trabajo y las tierras son jujeñas, no son de afuera y me gustaría también que de alguna forma obliguen mínimamente a tener 70% de jujeños trabajando, si quieren traer el 30% de afuera que lo traigan".

"No se si pagan el 931, si pagan aportes, traen gente de afuera y después se van, lo que a mi me gusta es donde vaya encontrar a un jujeño, no que vaya y encuentre de otro lado que no sean argentinos, tendríamos que poner una cláusula, yo quiero que esta provincia siga caminando cada vez mejor, defendamos a los jujeños y a las empresas de Jujuy, terminemos con esto que vienen de afuera y se llevan todo pero cuando dejan de hacer negocio dejan todo tirado y el gobierno tiene que arreglar eso".

Para finalizar dijo: "Todos tenemos que luchar por nuestra provincia, yo quiero una provincia de jujeños para los jujeños y con trabajadores jujeños" concluyó.