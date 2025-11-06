Organizada por Pecado Nueva Milonga, como una extensión del evento “Tango y Pacha” que se viene realizando en los últimos años, se realizará el 28 de este mes, una jornada de actividades denominada “Tango en el Soria”.

Desde las 11, la propuesta se llevará a cabo en la explanada de ingreso al hospital “Pablo Soria” de nuestra ciudad.

Los responsables de la organización general son Pablo Sallavedra (quien además musicaliza el encuentro) y Teresa Reinozo. Esta iniciativa propone acercar el arte y la música a la comunidad hospitalaria, generando un espacio de encuentro y bienestar a través del tango, como expresión cultural y emocional en el ámbito del nosocomio.

Pecado Nuevo Milonga es un grupo de trabajo orientado a la promoción y difusión del tango, su música, y su baile en nuestra provincia.

La actividad está orientada a pacientes, en la medida de sus posibilidades, familiares, trabajadores de la salud y a la comunidad en general. Un artista plástico trabajará en vivo, creando una obra inspirada en el tango y el entorno hospitalario. La jornada continuará con música a cargo de Carlos Guerrero, y continuará con un espacio de canto colectivo, donde el público, pacientes, familiares y personal del hospital podrán sumarse al canto de un tango conocido.

También habrá una exhibición de danza, con la presentación de una pareja de bailarines invitada, y antes del cierre, se abrirá una milonga participativa (ronda de baile abierta con la participación de parejas de tango del medio).