Experiencia de Tsunami de Palpalá

En el playón polideportivo del barrio Canal de Beagle de Palpalá tuvo lugar un encuentro de intercambio deportivo de newcom, entre Tsunami de Palpalá y el conjunto del Centro Deportivo Municipal del barrio Los Ceibos de San Salvador de Jujuy. La práctica formativa se desarrolló con jugadoras de las categorías +40 y +50. A su vez la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Palpalá hizo entrega de elementos deportivos al equipo local. Bajo la gestión del intendente Rivarola, se impulsa el deporte en todas sus disciplinas y para todas las edades, generando espacios deportivos que abrazan y empoderan a las mujeres mayores, promoviendo una vida activa y saludable.

Palpalá cree firmemente que invertir en el bienestar de las mujeres mayores es invertir en el futuro de una comunidad más activa y feliz. En este marco, Abigail Arradia, una de las jugadoras referentes de "Las Tsunami", destacó: "Estamos muy agradecidas con la gente de San Salvador de Jujuy por visitarnos y también con la Municipalidad por darnos todo su apoyo, con la entrega de elementos deportivos para realizar nuestra practica", señaló. "Nosotros empezamos hace poco y ahora ya somos un montón, gracias a Dios. Estamos sumando más, esperamos que vengan más chicas, anímense, está muy bueno el deporte, para hacer ejercicio, distraerse, distenderse de las cosas de la casa, tienen que venir a disfrutar la tarde acá, los martes y jueves, de 19 a 22", agregó.

Por su parte, Jorge Menacho, instructor del equipo visitante, destacó la importancia de promover el deporte en todas las etapas de la vida, especialmente en la adultez: "Lo más importante es que se diviertan, que hagan actividad física y que se sientan parte de algo lindo", afirmó. Asimismo, el entrenador destacó las instalaciones y la cálida recepción que tuvieron en Palpalá, enfatizando que estos intercambios deportivos incentivan a los adultos mayores, ya que les permite compartir con sus pares y mantener una buena calidad de vida, gracias a la práctica de un deporte que se va difundiendo como es el newcom.

En Palpalá, el deporte es mucho más que una actividad física, es una herramienta para construir una comunidad más unida y saludable. Y en esta oportunidad, las adultas mayores son las destinatarias de esta actividad social, recreativa y formativa.